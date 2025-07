Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut (15.07.2025)

Tengen (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag auf der Marktstraße betrunken und ohne Führerschein einen Unfall gebaut. Gegen 02.30 Uhr fuhr der 41-Jährige mit einem Seat von der Waldshuter Straße kommend in Richtung Rathaus. Auf Höhe der Hausnummer 9 kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen leichten Abhang hinunter und blieb schließlich am Schaufenster eines Friseurgeschäfts liegen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 1,2 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. An der Hausfassade entstand durch die Kollision Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Seat "erlitt" wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

