Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Dreistes Diebespärchen bestiehlt Seniorin (13.07.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein dreistes Diebespärchen hat am Sonntagmittag eine Seniorin bestohlen. Gegen 14 Uhr klingelte ein junges Paar an der Haustür der 77-Jährigen. Der Mann gab in gebrochenem Deutsch an, dass sie keine Arbeit haben und bat um ein Glas Wasser für sich und seine Frau. Nachdem die Seniorin der Bitte nachkam, fragte die Frau, ob sie die Toilette benutzen dürfe. Währenddessen wartete der Mann im Eingangsbereich und erzählte der Seniorin, dass sie zudem kein Geld haben, um sich Essen zu kaufen. Daraufhin übergab sie den beiden noch 40 Euro und forderte sie anschließend auf zu gehen. Am nächsten Morgen stellte die hilfsbereite 77-Jährige schließlich das Fehlen ihres Schmucks fest.

Zu dem Pärchen liegt folgende Beschreibung vor: beide etwa 25 Jahre alt, der Mann hatte einen dunklen Vollbart, trug eine schwarze Cargohose und ein weißes T-Shirt. Die hochschwangere Frau hatte ein schwarzes, enges Kleid an und ein sichtbares Tattoo an der Schulter.

Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche. Nicht angemeldeten, unbekannten Personen an der Haustüre sollte man immer mit gesundem Misstrauen begegnen.

Höchste Vorsicht ist geboten, wenn diese Personen unter irgendeinem Vorwand die Wohnung betreten wollen und sei es nur, um ein Glas Wasser zu bekommen.

Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich vor diesen Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell