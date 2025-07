Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A81, Lkr. Rottweil) Nachtragsmeldung: Autobahn nach Lastwagenbrand vollgesperrt - Berge- und Reinigungsmaßnahmen dauern an (15.07.2025)

Sulz am Neckar, A81 (ots)

Seit gestern Nachmittag ist die Autobahn 81 zwischen Sulz und Empfingen nach dem Brand eines Sattelzugs voll gesperrt. Die Ladung des das organische Lösungsmittel Toluol transportierenden Lasters konnte mittlerweile durch eine Spezialfirma vollständig abgepumpt werden. Die Berge- und Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauern nach wie vor an und werden voraussichtlich nicht vor dem Nachmittag beendet sein. Ob die Fahrbahnen danach wieder in beide Richtungen freigegeben werden können, ist derzeit noch fraglich.

