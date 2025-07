POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall verletzt (14.07.2025)

Zimmern / Lkr. RW (ots) - Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ist es in einem Gebäude in der Flözlinger Straße in Zimmern ob Rottweil zu einem Brand und einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Zimmern war schnell vor Ort und konnte den entstehenden Brand unter Kontrolle bringen und ...

