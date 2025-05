Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - gefährliche Körperverletzung im Bahnhof Dresden-Neustadt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Dresden (ots)

Am Mittwoch, den 9. April 2025 um 16:16 Uhr kam, es im Bahnhof Dresden-Neustadt auf dem Bahnsteig 1 zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen schlugen und traten drei Tatverdächtige auf den Geschädigten ein. Ein Tatverdächtiger trat dem Opfer gegen den Oberkörper. Ein weiterer Angreifer versetzte dem Opfer eine Fauststoß gegen den Kopf, so dass dieser zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn fiel. Durch Tatbeteiligte und Zeugen wurde der Geschädigte auf den Bahnsteig zurückgezogen und eine lebensbedrohliche Verletzung noch rechtzeitig verhindert. Mit Beschluss ordnet das Amtsgericht Dresden die Veröffentlichung mit Lichtbildern der Tatbeteiligten an.

Die Bundespolizei bittet um Ihre Mithilfe. Zum Tatzeitpunkt trug einer der jungen Männer ein schwarzes glänzendes Basecap, eine schwarze glänzende Kapuzensteppjacke und schwarze Schuhe. Ein Tatbeteiligter trug eine matte schwarze Kapuzensteppjacke, eine schwarze Umhängetasche, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Ein weiterer Mann trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Kapuzensteppjacke, eine blaue Jeans und graue Sportschuhe. Ein weiterer Mann war mit einem beigen Basecap, einem weißen Pullover, einer beigen Kapuzensteppjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatbeteiligten geben?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Dresden (Tel.: 0351 / 815020), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterhin können Auskünfte über das Hinweisformular auf der Homepage der Bundespolizei www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell