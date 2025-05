Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in den frühen Morgenstunden des 7. Mai 2025 am Hauptbahnhof Dresden einen Mann festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Österreich vorlag.

Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 01:30 Uhr. Eine daraufhin durchgeführte Fahndungsabfrage im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Bosnier zur Festnahme durch die Republik Österreich wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ausgeschrieben war.

Nach der erfolgten Festnahme wurde der 26-Jährige zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dresden verbracht.

Der Festgenommene wurde am selben Tag um 14:00 Uhr dem Haftrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt, der den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Österreich im Rahmen der internationalen Rechtshilfe wartet.

