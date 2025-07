Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern

Lkr. RW) Rauchentwicklung und Brand in Wohngebäude - rund 200.000 Euro Sachschaden

Zimmern / Lkr. RW (ots)

Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ist es in einem Gebäude in der Flözlinger Straße in Zimmern ob Rottweil zu einem Brand und einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Zimmern war schnell vor Ort und konnte den entstehenden Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell