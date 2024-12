Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein ++ Polizei ermittelt nach Gewalttat - 29-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ PKW überschlägt sich ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Amt Neuhaus - Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 17.12.2024 gegen 19:15 Uhr eine Gartenlaube innerhalb eines Kleingartenvereines in der Sumter Straße (Neuhaus) in Brand. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang sich bei Auffälligkeiten dringend bei der Polizei in Lüchow zu melden. Wer in dem genannten Sachverhalt Personen im Bereich des ZOB oder des Kleingartenvereines gesehen hat, könnte entscheidende Hinweise geben.

Bleckede - Polizei ermittelt nach Gewalttat - 29-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft

Nach einer Gewalttat am 17.12.2024 gegen 21:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bleckede ermittelt die Lüneburger Polizei gegen einen 29-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen ihm und einem 41-Jährigen zu einem Streit, in dessen Folge eine körperliche Auseinandersetzung entstand. Dabei wurde der 41 Jahre alte Mann gewürgt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte war der Mann nicht mehr bei Bewusstsein. Er wurde reanimiert und befindet sich weiterhin in intensiver medizinischer Behandlung. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er ist der Polizei aufgrund diverser Delikte in der jüngeren Vergangenheit bekannt. Nach weiteren intensiven Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Lüneburg gegen den 29-Jährigen erlassen.

Barum - PKW überschlägt sich - Fahrerin leichtverletz

Auf der Kreisstraße 1 zwischen Brietlingen und Barum kam es am 18.12.2024 gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Hyundai i10 von der Fahrbahn ab und überschlug sich, nachdem die 25 Jahre alte Fahrerin gegenlenkte. Sie wurde leichtverletzt. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung bei Adendorf

Die Polizei führte am Morgen des 17.12.2024 auf der Kreisstraße 30, Höhe Adendorf, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei erlaubten 70 km/h lag der gemessene Höchstwert bei 91 km/h durch einen männlichen PKW-Fahrer. Insgesamt wurden 11 Verstöße innerhalb von gut 90 Minuten festgestellt und geahndet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Während Einkauf Portemonnaie entwendet

Einem Senior wurde am 17.12.2024 gegen 10:15 Uhr sein Portemonnaie gestohlen, während er in einem Supermarkt in der Schützenstraße einkaufen war. Das mit unter anderem Zahlungskarten und Bargeld im Wert von etwas unter 100 Euro gefüllte Portemonnaie befand sich in der Jackentasche des Mannes. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen. Die Polizei gibt folgende Hinweise:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. -Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

- Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Wustrow - Beleuchtung von Fahrrädern vor Schule kontrolliert

Die Lüchower Polizei kontrollierte am frühen Morgen des 18.12.2024 Fahrräder vor einer Schule in Wustrow. Dabei lag der Schwerpunkt auf die lichttechnischen Einrichtungen. Insgesamt wurden sieben Fahrräder mit mangelhafter oder garkeiner Beleuchtung festgestellt. Die Polizei mahnt, dass die Unfallgefahr bei unbeleuchteten Fahrrädern insbesondere vor Schulen stark erhöht ist.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Beteiligtes Fahrzeug entfernt sich

Am 17.12.2024 gegen 14:30 Uhr kam es bei dem Kreisverkehr "Johnsburg" zu einem Verkehrsunfall. Ein 28 Jahre alter Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg in Richtung Innenstadt und überquerte dabei die Georg-von-Engelbrecht-Straße. Ein PKW bog dabei aus dem Kreisverkehr in die genannte Straße ab, sodass der Pedelec-Fahrer ausweichen musste. Er kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Betrunkener von der Polizei aus dem Verkehr gezogen - Weitere berauschte Fahrten

Im Rahmen einer stationären Polizeikontrolle in der Groß Liederner Straße am Nachmittag des 17.12.2024 wurde gegen 14:40 Uhr ein Fiat Punto aus dem Verkehr gezogen. Der 41 Jahre alte Fahrer erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von 2,62 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Bei weiteren Kontrollen am Abend in der Straße "Hainberg" wurden zwei weitere berauschte Fahrer festgestellt. Sie standen unter dem Einfluss von "THC".

Uelzen - Nach Streitigkeiten zugeschlagen

Aufgrund andauernder Streitigkeiten gerieten drei Männer am 17.12.2024 gegen 15:15 Uhr in der Bahnhofstraße in eine Rangelei. Dabei hielt ein 27-Jähriger einen 32-Jährigen fest, sodass ein 26 Jahre alter Mann zuschlagen konnte. Der 32-Jährige schlug ebenfalls zu und bedrohte die Männer. Schwere Verletzungen erlitt keiner der Männer. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus

In der St.-Viti-Straße schlugen am 17.12.2024 zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr derzeit Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses ein und öffneten es anschließend. Daraufhin betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Eine detaillierte Beutesumme steht noch aus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

