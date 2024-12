Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.12.2024++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung - 13.-15.12.2024

Lüneburg - Nach Diebstahl - Auseinandersetzung mit Passanten - Polizei sucht Zeugen

Ein 38 Jahre alter Mann betrat am 13.12.2024 gegen 16:45 Uhr eine Drogerie in der Grapengießerstraße und entwendete dort Parfüm im Wert von wenigen hundert Euro. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und sprach den Mann an. Es kam schließlich zu einer Rangelei, bei welcher sich auch Passanten einmischten, um den 38-Jährigen zu Boden zu bringen. Der Dieb sowie ein Passant wurden dabei leichtverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen und nimmt diese unter Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Verkehrsunfall - Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Am Abend des 13. Dezembers verunfallt der 29-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Audi in Adendorf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist und augenscheinlich über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Geschäft in der Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte eine Fensterscheibe eines Geschäfts Auf der Altstadt einzuschlagen. Als dies misslang flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131 - 607-2215 entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Samstag im Lüner Weg eine Terrassentür auf und gelangten so in ein dortiges Reihenhaus. Das Wohnhaus wurde durch die Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Am Samstagabend wurde auch in der Straße Am Domänenhof in ein Wohnhaus eingebrochen. Auch dort gelangten Unbekannte durch aufhebeln in das Wohnhaus, durchsuchten dieses und flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg in beiden Fällen unter 04131 - 607-2215 entgegen.

Lüneburg - Fahrradfahrer verunfallt alkoholisiert

Am Samstagabend stürzte ein 42-jähriger Fahrradfahrer in der Bleckeder Landstraße und verletzte sich dadurch leicht. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert gefahren war; eine Atemalkoholkontrolle ergab: 1,98% Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Uelzen - Der Polizei unter Drogeneinfluss die Vorfahrt genommen!

Am Freitag, den 13.12.2024, gegen 21:20 Uhr, befährt eine Polizeistreife die Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung Gudesstraße/Mauerstraße. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigt ein 25-jähriger mit seinem PKW von der Gudesstraße nach rechts in die Mauerstraße einzubiegen und übersieht dabei das von links kommende und vorfahrtberechtigte Polizeifahrzeug. Nur mit Hilfe einer Gefahrenbremsung durch die Polizeistreife kann ein Unfall vermieden werden. In der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein durchgeführter Urintest verläuft positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Bienenbüttel - Nach Verkehrsunfall geflüchtet und Widerstand geleistet

Am Sonntag, den 15.12.2024, gegen 01:50 Uhr, kommt es in Bienenbüttel in der Straße "Weite Welt" zu einem Auffahrunfall auf einen geparkten PKW. Der verursachende PKW entfernt sich anschließend unerlaubt von dem Verkehrsunfallort. Alarmierte Polizeibeamte können das verursachende Fahrzeug und drei Personen in Tatortnähe feststellen. Die Personen flüchten daraufhin fußläufig vor der Polizei. Die Polizeibeamten können im Rahmen der Verfolgung einen 18-jährigen und einen 20-jährigen festhalten. Der 18-Jährige leistet in den anschließenden Maßnahmen Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigt dazu noch eine Polizeibeamtin. Außerdem kann festgestellt werden, dass die Heranwachsenden unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehen. Ihnen wird eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Ebstorf - Brand von zwei Restmülltonnen

Am Samstag, den 14.12.2024, gegen 17:00 Uhr, geraten auf bislang unbekannte Art und Weise zwei Restmülltonnen auf dem Gelände des Haus Westerholz in Brand. Aufmerksame Bewohner entdecken den Brand und alarmieren die Feuerwehr. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf unter 05822/94792-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell