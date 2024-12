Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Böller in Zigarettenautomaten gezündet ++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ++ Gullideckel in Eingangstür geworfen ++ Offenes Fenster - Diebe dringen in Gebäude ein ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruchsversuch scheitert - Bewohner bemerkt Einbrecher

Ein derzeit unbekannter Mann versuchte am 12.12.2024 gegen 15:15 Uhr die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Am Schifferwall aufzuhebeln. Ein in der Wohnung befindlicher Bewohner bemerkte das Vorgehen. Als er den Einbrecher erblickte, entfernte dieser sich fluchtartig. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein und ca. 175cm groß. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Handorf - Fahrzeug nicht verschlossen - Geldbörse entwendet

Ein unverschlossener VW Golf, welcher unter einem Carport in der Straße "Langwegel" abgestellt war, wurde in der Nacht zum 13.12.2024 geöffnet. Anschließend entwendeten derzeit Unbekannte eine Geldbörse samt Zahlungskarten und hoben im Anschluss mehrfach Geldbeträge ab. Der Summe der Abhebungen liegt bei über 100 Euro. Die Vorgehensweise der Diebe ist der Polizei Lüneburg schon seit Längerem bekannt. In der Vergangenheit wurde mehrfach darauf hingewiesen, keine Wertsachen im PKW zu hinterlassen und die Fahrzeuge abzuschließen.

Lüneburg - Böller in Zigarettenautomaten gezündet

Am 12.12.2024 wurde gegen 22:15 Uhr ein "Böller" in dem Ausgabefach eines Zigarettenautomaten in der Alfred-Delp-Straße gezündet. Durch die Explosion wurde das Ausgabefach sowie weitere technische Bedieneinheiten beschädigt. Ob der Inhalt des Automaten ebenfalls beschädigt wurde, ist noch unbekannt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Über Balkon eingebrochen - Münzgeld entwendet

Im Verlaufe des 12.12.2024 kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Einfamilienhauses Am Berge. Dort drückten sie ein offenes Fenster auf und durchsuchten die obere Etage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Münzgeld in noch unbekanntem Wert entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kam es am 12.12.2024 gegen 16:00 Uhr auf der Dahlenburger Landstraße. Dabei bog eine stadtauswärts fahrende Seniorin mit einem Skoda Karoq nach links auf ein Tankstellengelände ab. Aufgrund der dort bereits wartenden Fahrzeuge hielt sie kurzzeitig auf dem Fuß- und Radweg an. Ein stadteinwärts fahrendes Skoda Fabia touchierte den wartenden Skoda Karoq am Heck, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten PKW der Marke "Mercedes". Keine der beteiligten Personen wurde verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Brietlingen - Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - Mann leichtverletzt

Am 13.12.2024 gegen 08:45 Uhr beabsichtigte eine 68-Jährige mit einem VW Polo vom Schierenweg auf die Bundesstraße 209 abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten PKW-Mercedes. Der Mercedes-Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel - Polizei ermittelt nach Einbruch

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg im Zeitraum vom 09.12.2024 bis zum 11.12.2024 ermittelt die Polizei gegen derzeit Unbekannte. Diese verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt. Das Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Der Schaden am Fenster liegt bei 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Gullideckel und Pflasterstein in Eingangstür geworfen

Zwei zunächst unbekannte Männer warfen am 13.12.2024 gegen 02:30 Uhr die Verglasung der Eingangstür einer Drogerie in der Gudesstraße mit einem Gullideckel sowie einem Pflasterstein ein. Ob ein Betreten des Objektes stattgefunden hat, wird derzeit ermittelt. Anschließend wurden sie auf der fußläufigen Flucht von Zeugen beobachtet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten anschließend zum Antreffen der beiden Täter. Bei einer Durchsuchung wurden bei den Männern im Alter von 26 und 32 Jahren Parfums aufgefunden, für welches sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Diese wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Uelzen - PKW beschädigt - Täter nach ersten Ermittlungen identifiziert

Ein zunächst unbekannter Mann schlug am 12.12.2024 auf den VW-Passat einer Frau, als diese von einem Parkplatz in der Tile-Hagemann-Straße losfahren wollte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von wenigen hundert Euro am Fahrzeug. Der Mann entfernte sich zunächst, konnte aber durch erste Ermittlungen der Polizei identifiziert werden. Es handelt sich um einem der Polizei mehrfach in Erscheinung getretenen 65-Jährigen.

Bad Bodenteich - Offenes Fenster - Diebe dringen in Gebäude ein

Unbekannte drangen in der Nacht zum 12.12.2024 durch ein nicht verschlossenes Fenster in ein Gebäude in der Stadenser Straße ein. Dort entwendeten sie mehrere Flaschen Reinigungsmittel und entfernten sich. Einige davon wurden auf dem Gelände einer Unterkunft in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt. Der Wert der Reinigungsmittel wird mit rund 50 Euro beziffert.

