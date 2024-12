POL-LG: ++ Verkehrsunfall auf Landesstraße 221 - Fahrbahn zeitweise gesperrt ++ Gewaltsam in Supermarkt eingedrungen - Täter vorläufig festgenommen ++ Nach Streitigkeiten - Rangelei zwischen zwei Männern ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Mitarbeiter beobachtet Jugendliche - Diebstahl von zwei Ketten

Zwei Ketten im Wert von unter 50 Euro entwendete ein Jugendlicher am 11.12.2024 gegen 14:15 Uhr aus einem Geschäft in der Glockenstraße. Ein Mitarbeiter konnte den Dieb und seinen ebenfalls jugendlichen Begleiter dabei beobachten und beide letztendlich aufhalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bardowick - Nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Ein 69 Jahre alter Fahrer eines KIA Cerato fuhr am 11.12.2024 gegen 07:30 Uhr von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Große Straße auf diese auf. Dabei kollidierte er mit einem der Straße folgenden bevorrechtigten VW Golf. Die 24 Jahre alte Golf-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Der KIA war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei knapp 10000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf Landesstraße 221 - Fahrbahn zeitweise gesperrt

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte am 12.12.2024 gegen 11:10 Uhr ein Kleintransporter der Marke "Citroen" mit einem Baum. Zuvor kam der Fahrer im Alter von 60 Jahren in Fahrtrichtung Lüneburg nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei blieb die Fahrbahn vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer wurde schwerverletzt. Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden. Er wurde anschließend abgeschleppt.

Radbruch - Einbruch in Einfamilienhaus - Terrassentür aufgehebelt

Derzeit Unbekannte hebelten im Verlaufe des 11.12.2024 die Terrassentür eines Einfamilienhauses Im Heidewinkel auf. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer im Kurpark

Im Kurpark in der Uelzener Straße randalierte am 12.12.2024 gegen 03:30 Uhr ein polizeibekannter 37-Jähriger. Er schrie herum und beschädigte nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Sitzbänke. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Bardowick - 15000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Eine 38-Jährige beabsichtigte am 11.12.2024 gegen 11:15 Uhr mit einem Ford Galaxy von einem Parkplatz auf die Straße "Hinter der Worth" einzufahren. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden BMW 320i. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Die 36 Jahre alte BMW-Fahrerin wurde leichtverletzt.

Lüneburg - Ohne Versicherungsschutz - Verdacht der Beeinflussung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt die Polizei am 11.12.2024 gegen 23:15 Uhr einen Skoda Fabia an. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges erloschen war. Es wurden anschließend Tests zur Fahrtüchtigkeit des 32 Jahre alten Fahrers durchgeführt, wodurch sich der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergab. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüchow - Dannenberg

Neu Darchau - Gewaltsam in Supermarkt eingedrungen - Entwendetes Kennzeichen verwendet - Täter vorläufig festgenommen

Ein maskierter Mann drang am 11.12.2024 gegen 05:00 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt in der Hauptstraße ein und entwendete dort Alkohol und Haushaltsartikel. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Als der Mann den Zeugen bemerkte, verließ er den Supermarkt ohne das Diebesgut und entfernte sich mit einem VW-Polo. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung wurde das Fluchtfahrzeug in der Nähe des Tatortes von der Polizei fahrend angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die genutzten Kennzeichen zuvor in Lüneburg entwendet worden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Bereits in der Nacht zum 08.12.24 ist es zu einem Einbruch in den selbigen Supermarkt gekommen. Dabei wurde nach ersten Ermittlungen das selbige Fluchtfahrzeug verwendet. Bei einer anschließenden Durchsuchung an der Wohnanschrift des Mannes in Lüneburg wurden Teile des Diebesgutes aus dem Einbruch am 08.12.2024 aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wustrow/ Dannenberg - Ohne Fahrerlaubnis - Unter Einfluss von Kokain und THC

Die Polizei Lüchow kontrollierte am 11.12.2024 gegen 20:45 Uhr einen Ford Transit, welcher die Teplinger Straße entlangfuhr. Dabei wurde festgestellt, dass der 47 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Der Konsum wurde eingeräumt. Wenige Stunden später wurde erneut ein Fahrer unter Kokaineinfluss aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war mit einem Peugeot in der Gartower Straße kontrolliert worden. Blutentnahmen wurden durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Nach Streitigkeiten - Rangelei zwischen zwei Männern

Aufgrund vorheriger Streitigkeiten über offene Rechnungen gerieten ein 31-Jähriger und ein 36-Jähriger am Abend des 11.12.2024 in der Achterstraße in eine Rangelei. Dabei trat der 31-Jährige in Richtung seines Kontrahenten. Dieser schlug zu und verletzte den 31-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Beide Männer erlitten leichte Verletzung und zeigten den Sachverhalt erst wenige Stunden später an.

Wrestedt OT Wieren - Spiegelklatscher auf Landesstraße - Drei beschädigte Fahrzeuge

Am 11.12.2024 gegen 13:00 Uhr kollidierten die Außenspiegel von zwei LKW auf der Landesstraße 270 nahe der Ortschaft Wieren. Die beschädigten Fahrzeugteile wurden anschließend gegen einen Renault Megane geschleudert. Einer der LKW setzte seine Fahrt fort. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

