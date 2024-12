Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Erneute Fahrradkontrollen in Lüneburg - Vielzahl an Verstößen festgestellt ++ Einbruch in Wohnhaus - vier Personen festgenommen ++ In Wohnhaus eingedrungen und Geld erbeutet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Gefüllte Tasche aus Rollator entwendet - Geld abgehoben

Die Tasche einer Seniorin wurde am 16.12.2024 gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße aus ihrem Rollator entwendet. In der Tasche befand sich auch das gefüllte Portemonnaie. Mit einer darin befindlichen Zahlungskarte wurde anschließend eine Abhebung in Höhe von mehreren hundert Euro getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Fahrradschloss mit Säge geöffnet

Mit Hilfe einer Säge öffnete ein derzeit unbekannter Täter am 16.12.2024 gegen 19:15 Uhr gewaltsam das Schloss eines Fahrrades, welches in der Grapengießerstraße abgestellt war. Das Fahrrad der Marke CUBE hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter nicht mehr feststellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Erneute Fahrradkontrollen in Lüneburg - Vielzahl an Verstößen festgestellt

Die Lüneburger Polizei hat wie angekündigt Fahrradkontrollen an weiteren Schulen in Lüneburg mit dem Schwerpunkt auf lichttechnische Einrichtungen durchgeführt. Am Morgen des 17.12.2024 wurden bei einer Schule im Oedemer Weg insgesamt 13 Fahrräder sowie ein E-Scooter ohne Beleuchtung kontrolliert. Zusätzlich fuhren mehrere Personen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg. Die Polizei hat verkehrserzieherische Gespräche geführt und mahnt ausdrücklich, dass die Unfallgefahr mit unbeleuchteten Fahrrädern bei Dunkelheit insbesondere vor Schulen deutlich erhöht ist. Weitere Kontrollen in Lüneburg werden angekündigt.

Lüneburg - Einbrüche in Lüneburger Schulen

In der Nacht zum 17.12.2024 brachen Unbekannte in zwei Schulen in Lüneburg ein. Dabei hebelten sie eine Tür zur Schulmensa in der Thorner Straße auf und öffneten gewaltsam einen Schrank sowie eine Kasse. Diebesgut wurde nicht erlangt. Bei einer Schule Am Schwalbenberg wurde Werkzeug aus einer Werkstatt entwendet, nachdem ebenfalls eine Tür aufgehebelt wurde. Zusätzlich wurde vergebens mit einer Flex versucht ein Tresor zu öffnen. Die Schadenshöhe ist derzeit Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Zwei Einbrüche - Polizei prüft Zusammenhang

Zwei Einbrüche in Bardowick wurden der Lüneburger Polizei am Morgen des 17.12.2024 gemeldet. Dabei hebelten derzeit Unbekannte das Fenster eines Dienstleistungsservice Hinter der Worth auf und entwendeten Bargeld, Zahlungskarten und einen Computer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der zweite Einbruch ereignete sich bei einer Apotheke in der selbigen Straße. Dort wurde gewaltsam die Automatiktür geöffnet. Wenige hundert Euro Bargeld wurde erbeutet. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der beiden Taten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - vier Personen festgenommen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Polizei Hamburg wurde eine Tätergruppe bestehend aus vier Männern im Alter von 19, 20, 22 und 30 Jahren unmittelbar nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ostpreußenring am 16.12.2024 gegen 15:30 Uhr vorläufig festgenommen. Das Fluchtfahrzeug, ein Opel Vectra, sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Zum Diebesgut gehörte unter anderem Kleidung und Bargeld. Die Tatortgruppe der Lüneburger Polizei konnte umfangreich Spuren sichern. Die weiteren Ermittlungen zur genannten Tat werden von dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen geleitet. Die Tätergruppe ist zusätzlich für weitere Einbrüche aus der jüngeren Vergangenheit in Hamburg verdächtig. Die Ermittlungen dazu führt die Polizei Hamburg.

Lüneburg - Diebstahl in Modegeschäft - Täter flüchtet mit Fahrrad

Nach einem Diebstahl von Kleidung in einem Modegeschäft in der Grapengießerstraße am 16.12.2024 gegen 14:45 Uhr flüchtete der Täter mit einem Fahrrad. Dabei verfing sich ein Teil des Diebesgutes im Wert von wenigen hundert Euro in seinen Speichen. Er flüchtete weiter fußläufig und wurde von Zeugen verfolgt. Die Polizei konnte den Mann aufhalten und kontrollieren. Dabei fanden sie ein Messer in seinem Rucksack. Dieses wurde sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Schnega OT Leisten - In Wohnhaus eingedrungen und Geld erbeutet

Am 17.12.2024 gegen 02:00 Uhr drangen zwei Männer in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Leisten vermutlich durch eine unverschlossene Haustür ein. Dort trafen sie auf die beiden Bewohnenden und erlangten von ihnen unter Drohung mit Gewalt Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Anschließend entfernten sich die Täter. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Nach Meinungsverschiedenheiten zugeschlagen

Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen einem 52-Jährigen und zwei Männern im Alter von 20 und 45 Jahren in der Albrecht-Thaer-Straße am 16.12.2024 gegen 18:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen die beiden Männer auf den 52-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Der 52-Jährige soll im Gegenzug den 45-Jährigen an den Haaren gezogen haben. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - PKW kollidiert mit Fußgängerin

Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr am 16.12.2024 gegen 17:00 Uhr die St.-Viti-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Alte Wiesenstraße überquerte eine 25-Jährige fußläufig die Fahrbahn von rechts nach links. Es kam zur Kollision mit dem Golf. Die 25-Jährige wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell