Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Einbruch - Täter wiedererkannt und festgenommen ++ Mann nach Einbruch festgenommen ++ Nach Auffahrunfall leichtverletzt ++ Nach Schlag leichte Schmerzen - Täter flüchtig ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mann versucht PKW zu entwenden - Dieb vor Ort festgehalten

Ein 25-Jähriger setzte sich am 15.12.2024 gegen 19:00 Uhr in einen in der Soltauer Straße abgestellten VW T-Roc und versuchte nach ersten Erkenntnissen diesen zu entwenden. Eine Zeugin bemerkte den Vorgang und konnte mit dem Eigentümer den Mann vor Ort festhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 25 Jahre alten Mann aufgenommen.

Lüneburg - Sichtfenster von Automaten aufgeschmolzen

Das Sichtfenster eines Zigarettenautomaten Am Berge wurde in der Nacht zum 15.12.2024 mit vermutlich einem Feuerzeug aufgeschmolzen. Das Feuerzeug wurde vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Der Umfang des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Einbruch - Täter wiedererkannt und festgenommen

Nach einem Einbruch in der Nacht zum 10.12.2024 in ein Hotel Bei der Ratsmühle, bei welchem eine Geldkassette mit Bargeld entwendet wurde, konnte die Polizei anhand der Täterbeschreibung am 16.12.2024 gegen 00:15 Uhr einen verdächtigen Mann in der Lüneburger Innenstadt kontrollieren. Bei dem 28-Jährigen wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Zusätzlich führte er eine Spardose mit historischem Münzgeld und Kokain bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Taten, dauern an.

Lüneburg - Über Balkon geklettert - Tür aufgehebelt

Derzeit Unbekannte kletterten in der Nacht zum 14.12.2024 von einem Innenhof Bei der St.-Jahnniskirche auf den Balkon eines Büros und hebelten an der Balkontür. Als sich diese öffnete, betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop. Weiteres Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Festnahme nach Diebstahl

Zwei Männer begaben sich am 15.12.2024 gegen 15:00 Uhr mit einem Mercedes Sprinter zu einem Firmen-Lagerplatz Am Junkernholz und entwendeten dort Metalle im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen konnten das Vorgehen beobachten und die Polizei alarmieren. Vor Ort wurden die beiden Männer im Alter von 25 und 45 Jahren im Fahrzeug angetroffen und kontrolliert. Im Sprinter wurde entsprechendes Diebesgut aufgefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. In der jüngeren Vergangenheit ist es bereits zu weiteren Diebstählen auf dem umzäunten Gelände gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Mann nach Einbruch festgenommen

In der Nacht zum 16.12.2024 gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich zwei Personen in einem Juweliergeschäft "Auf der Altstadt" befinden sollen. Die Personen entfernten sich anschließend mit einem Fahrrad. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde ein Mann in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf einem Fahrrad festgestellt. Bei ihm konnte Schmuck aus dem betroffenen Geschäft aufgefunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut, das Fahrrad und Teile der Tatkleidung wurden sichergestellt. Der Wert des Diebesgutes liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrradkontrollen - Lichttechnische Einrichtungen vor Schule kontrolliert

Die Polizei kontrollierte am Morgen des 16.12.2024 Fahrräder vor einer Schule im Ochtmisser Kirchsteig. Dabei wurden insgesamt 10 Fahrräder ohne oder mit mangelhafter Beleuchtung festgestellt. Zusätzlich fuhren ein paar Radfahrende auf dem Fußweg und eine Person war während des Fahrens am Handy. Die Polizei hat verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen geführt. Weitere Kontrollen seitens der Polizei werden zeitnah durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Am 15.12.2024 gegen 13:45 Uhr befuhr eine Seniorin mit einem VW Tiguan die Bundesstraße 191 aus Dannenberg kommend in Fahrtrichtung Seybruch. Auf Höhe der Kreuzung zur Gartower Straße bremste sie aufgrund einer gelb leuchtenden Ampel ab. Ein hinter ihr fahrender Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem VW auf. Die Seniorin wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - Nach Schlag leichte Schmerzen - Täter flüchtig

Am 15.12.2024 gegen 06:00 Uhr schlug ein derzeit unbekannter Mann ohne ersichtlichen Grund eine 20-Jährige in der Bahnhofstraße. Diese erlitt leichte Schmerzen. Die polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Feststellungen. Der Täter soll sich auf einem Fahrrad entfernt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Spiegelklatscher weitergefahren

Am 16.12.2024 gegen 09:15 Uhr kollidierten die Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr unter einem Tunnel im Bohldamm. Dabei fuhr eines der Fahrzeuge weiter, ohne dass sich die fahrende Person um die Schadensregulierung gekümmert hat. Der Gesamtschaden liegt bei wenigen hundert Euro.

