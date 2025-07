Lübeck (ots) - Am 24.07.2025 kommen Polizeibeamte der Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei Schleswig-Holstein im Rahmen der "Polizei Inside Beach-Tour" nach Neustadt in Holstein, um in entspannter Strandatmosphäre über den Beruf und das Einstellungsverfahren zu informieren. Die Veranstaltung wird in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr "Am Strande" auf Höhe der "Strandkiste" stattfinden. In der eigens ...

