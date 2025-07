Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Einstellungsberatung am Strand

Lübeck (ots)

Am 24.07.2025 kommen Polizeibeamte der Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei Schleswig-Holstein im Rahmen der "Polizei Inside Beach-Tour" nach Neustadt in Holstein, um in entspannter Strandatmosphäre über den Beruf und das Einstellungsverfahren zu informieren.

Die Veranstaltung wird in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr "Am Strande" auf Höhe der "Strandkiste" stattfinden. In der eigens dafür eingerichteten "Beach-Area" mit Sonnenschirmen, Pavillon und Sitzmöglichkeiten sorgt ein DJ für musikalische Unterhaltung, während bei einem Eis die individuelle Beratung zum Berufseinstieg und Karrieremöglichkeiten erfolgen kann. Wer Lust hat, kann mit den zukünftigen Kollegen und Kolleginnen Wikinger Schach, Spike Ball oder Boccia spielen und so erste Kontakte knüpfen.

Die Polizei lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und am Beruf Interessierte herzlich ein. Die Bewerbung für den Einstieg zum 01.08.2026 ist seit Juli 2025 über das Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei möglich.

Für Rückfragen steht die Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei zur Verfügung:

Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei Schleswig-Holstein Telefon: 04521 81 555 55 E-Mail: karriere@polizei.landsh.de Instagram: polizei.sh.karriere

