Lübeck (ots) - In der Nacht zu Freitag (11.07.2025) wurden zwei Autos in Burg auf Fehmarn durch Feuer komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen bemerkte ein Ehepaar aus Burg auf Fehmarn Feuerschein auf der Straße. Die 37-Jährige Ostholsteinerin vermutete, dass ihr ...

mehr