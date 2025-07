Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 02.07.2025 (Mittwoch) ereignete sich in Lübeck - St. Lorenz am frühen Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher auf einem E-Roller verletzt wurde. Da der Unfallverursacher nicht bekannt ist, suchen Ermittler des 2. Polizeireviers nach Zeugen.

Gegen 14:00 Uhr ist der 17-jährige Lübecker mit einem E-Scooter von der Fackenburger Allee kommend auf dem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg in Richtung des Verteilerkreises an der Ziegelstraße gefahren. An der Ausfahrt eines Supermarktes missachtete ein Fahrzeugführer mutmaßlich die Vorfahrt des Jugendlichen und kollidierte mit dem Elektroroller. Der Lübecker stürzte und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung fand vor Ort durch den Rettungsdienst statt.

Der Unfallverursacher sei nach dem Zusammenstoß nach rechts auf die Ziegelstraße eingebogen und habe sich unerkannt vom Unfallort abgesetzt.

Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Fahrerin geben können, werden gebeten sich unter telefonisch unter 0451 131 6245 oder per E-Mail ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de bei den Ermittlern des 2. Polizeireviers zu melden.

