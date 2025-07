POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Angebot zur Fahrradcodierung beim 3. Polizeirevier

Lübeck (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.07.-10.07.2025) kam es auf Fehmarn im Ortsteil Meeschendorf zu einem Feuer in einer ungenutzten Ferienanlage. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch ist Gebäudeschaden an einem Appartmentkomplex entstanden. Die Kriminalpolizeistation Oldenburg / Holstein ermittelt. Am Donnerstag gegen 00:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Brand in ...

