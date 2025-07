Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Aufmerksamer Zeuge verhindert Betrug

Lübeck (ots)

Der Marktleiter eines Lebensmittelladens in St. Lorenz sprach eine Seniorin an, die abends am 08.07.2025 für einige Hundert Euro Guthabenkarten kaufen wollte. Die Frau hatte ein Gewinnversprechen am Telefon erhalten und sollte eine Gebühr zur Auszahlung entrichten.

Ein couragierter und aufmerksamer Marktleiter eines Supermarktes in der Schwartauer Allee bewahrte eine 84-jährige Lübeckerin davor, einen finanziellen Schaden zu erleiden.

Die Frau hätte am Dienstagabend in dem Markt Guthabenkarten für 500 Euro kaufen wollen. Das wäre dem 56-jährigen Stormarner verdächtig vorgekommen. Er hätte die Kundin unter einem Vorwand zur Seite genommen und die Polizei verständigt. Er hätte die Vermutung gehabt, dass die Seniorin Opfer eines Betruges geworden sein könnte.

Polizeibeamte des 2. Polizeireviers erschienen vor Ort und befragten die Lübeckerin. Sie berichtete, dass sie in der Woche zuvor einen Anruf erhalten hätte, in dem ihr ein Gewinn von 38.000 Euro in Aussicht gestellt worden wäre. Die Frau hätte eine Gebühr zur Auszahlung des Gewinns in Guthabenkarten entrichten sollen. Am folgenden Tag sollte es einen Kontakt zur Übergabe geben. Dazu kam es nun nicht durch das Einschreiten des Marktleiters.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell