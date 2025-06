Polizei Hamburg

POL-HH: 250625-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.04.2025, 06:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Schlicksweg - Gehweg neben den Bahngleisen

Die Polizei sucht öffentlich mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen, die in Zusammenhang mit einem Überfall auf einen 41-Jährigen stehen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich der 41-Jährige auf dem Weg zur U-Bahn-Haltestelle Habichtstraße, als er in Höhe Schlicksweg unvermittelt von den drei Männern angegriffen und mit einer Eisenstange geschlagen und leicht verletzt wurde. Die drei Täter flüchteten im Anschluss mit einem erbeuteten Handy sowie dem Portemonnaie des Geschädigten in unbekannte Richtung.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten Fahndungs-maßnahmen ein, die nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten.

Das zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamtes der Region Nord (LKA 144) übernahm daraufhin die Ermittlungen. Demnach haben die drei Angreifer unmittelbar nach der Tat offensichtlich versucht, an mehreren Örtlichkeiten mit einer erbeuteten Kreditkarte Waren zu bezahlen und Geld abzuheben. Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte bereits ein 17-jähriger Tatverdächtiger (deutsche Nationalität) identifiziert werden. Darüber hinaus geriet ein 22-jähriger Tunesier in den Fokus der Beamtinnen und Beamten, welcher an mehreren Kreditkartentransaktionen beteiligt gewesen sein soll.

Der Polizei liegen Lichtbilder der zwei mutmaßlichen Komplizen vor, sodass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet hat.

Die beiden Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

- männlich

- 18 - 22 Jahre alt

- 170 - 180 cm groß

- schlanke Statur

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

