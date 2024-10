Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug verhindert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 29.10.2024 gegen 12:30 Uhr erhielt eine 76-jährige Zeulenrodaerin einen betrügerischen Anruf. In diesem wurde ihr dargestellt, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt und nun eine Geldzahlung notwendig sei. Nur durch das aufmerksame und besonnene Verhalten einer Bankangestellten ist es zu verdanken, dass der Täter nicht an das Geld der Rentnerin kam. Die Bankangestellte informierte die Polizei, welche die Ermittlungen wegen versuchten Betrug`s aufnahm. Die Polizei warnt ausdrücklich davor auf Geldforderungen am Telefon einzugehen. Sollten Sie sich bei Geldforderungen unsicher sein beraten Sie sich immer mit Verwandten, Freunden, oder wenden sich an ihre Polizei. <BF>

