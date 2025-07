Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Brand in leerstehender Ferienanlage

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.07.-10.07.2025) kam es auf Fehmarn im Ortsteil Meeschendorf zu einem Feuer in einer ungenutzten Ferienanlage. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch ist Gebäudeschaden an einem Appartmentkomplex entstanden. Die Kriminalpolizeistation Oldenburg / Holstein ermittelt.

Am Donnerstag gegen 00:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Brand in einem Gebäude eines leerstehenden Ferienresorts in der Straße Zum Meeresstrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer, das im ersten Obergeschoss einer der dortigen Wohnanlagen ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle. Bei dem Brand kam es zu keinen verletzten Personen, allerdings ist ein Gebäudeschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Nähe der Ferienwohnanlage befunden und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizeistation Oldenburg / Holstein zu melden.

Die Ermittler sind telefonisch unter 04361 1055-0 oder per E-Mail Oldenburg.KPst@polizei.landsh.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell