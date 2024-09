POL-SI: Versammlung in Siegen am Freitagabend - Verkehrsstörungen sind zu erwarten - #polsiwi

Burbach (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen (24. September) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Erzwegs gekommen. Ein 66-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 66-Jährige befuhr mit einem PKW Mercedes und einem Anhänger den Erzweg in Richtung der Straße Kreuzborn. Zeugen gaben später an, dass das Fahrzeuggespann im Bereich des dortigen Bahnüberganges plötzlich in Schlangenlinien gefahren ...

