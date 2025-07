Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn

Ostholstein Fahrzeuge auf Fehmarn durch Brand zerstört

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Freitag (11.07.2025) wurden zwei Autos in Burg auf Fehmarn durch Feuer komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen bemerkte ein Ehepaar aus Burg auf Fehmarn Feuerschein auf der Straße. Die 37-Jährige Ostholsteinerin vermutete, dass ihr VW Golf brennen würde, da sie das Fahrzeug am Nachmittag des Vortages dort in der Theodor-Storm-Straße abgestellt hätte. Der Ehemann verständigte die Polizei und Feuerwehr.

Der Wagen des Ehepaares brannte komplett aus. Der Schaden dürfte bei über 24.000 Euro liegen. Ein weiteres, dahinter am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug wurde ebenfalls durch die Hitzeentwicklung beschädigt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Aufgrund des Brandverlaufes und der Spuren an dem Golf ergab sich der Verdacht auf eine Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei Oldenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell