Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Schützenfest in Scharbeutz - Verkehrshinweise

Lübeck (ots)

Am kommenden Wochenende (18.-20.07.2025) findet in Scharbeutz das traditionelle Schützenfest statt. Anlässlich dieser Veranstaltung werden die Schützen am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag Festumzüge veranstalten. Die Umzüge werden durch die Polizei begleitet.

Der große Festumzug wird am Sonntag (20.07.), um 14 Uhr, starten. Die Umzugsstrecke verläuft dann von der Straße Am Bürgerhaus über die Seestraße - Strandallee - Fischerstieg - Ostseestraße - Badeweg und endet schließlich im Kurpark.

Während der Umzüge wird es im Ortszentrum und insbesondere in der Seestraße sowie im Kreuzungsbereich Seestraße - Am Bürgerhaus - Bundesstraße 76 (Hamburger Ring) zu Verkehrsbeeinträchtigungen und punktuellen Sperrungen kommen.

Die Polizei bittet Ortskundige, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell