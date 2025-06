Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Randalierer werfen Scheiben der Grundschule mit Steinen ein - rund 6.000 Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise (18./20.6.2025)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Randalierer im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen an der Grundschule in der Tuttlinger Straße verursacht. Die Unbekannten warfen insgesamt rund zehn Scheiben mit Steinen ein, wobei "lediglich" die äußere Verglasung der Fenster zu Bruch ging. Die Instandsetzung dürfte im Bereich von rund 6.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell