Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der A280 mit vier Verletzten++Diebstahl aus Lagerhalle++Verkehrsunfall infolge von Alkohol mit anschließender Verkehrsunfallflucht++Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen++Sturzgeschehen++

Bunde - Verkehrsunfall auf der A280 mit 4 Verletzten

Am gestrigen Sonntag gegen 15:15 Uhr kam es auf der Autobahn 280 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 52-jähriger aus Brake beabsichtigte mit seinem Pkw auf der Autobahn 280 in Fahrtrichtung Niederlande den Pkw eines 74-jährigen aus den Niederlanden zu überholen. Beim Wechsel auf den Überholfahrstreifen übersah er den sich von hinten nähernden Pkw eines 21-jährigen aus Leer. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Diese gerieten dadurch ins Schleudern und prallten gegen die Mittelschutzplanke und die Außenschutzplanke. Weiterhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 74-jährigen. Der 52-jährige Pkw-Fahrer sowie der 21-jährige Fahrzeugführer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 74-jährige aus den Niederlanden wurde leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Hesel - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 18.06.2025 und Sonntag, den 22.06.2025, kam es zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle in der Straße An der Fabrik in Hesel. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich unbefugt Zugang und entwendete mehrere Werkzeuge. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täterin machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Weener - Verkehrsunfall infolge von Alkohol mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag den 22.06.2025 gegen 01:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger die Süderstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße und fuhr aufgrund von Alkoholisierung gegen den abgeparkten Pkw eines 38-jährigen aus Weener. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Der 37-jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille auf. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rhauderfehn - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bislang unbekannte Täterschaft besprühte ein Metallgeländer im Bereich des Kreisverkehrs an der Dosewieke. Mittels schwarzer Farbe wurde ein sogenanntes Hakenkreuz und der Schriftzug AfD auf das Geländer angebracht. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sturzgeschehen

Am 22.06.2025 kam es gegen 10 Uhr in der Geibelstraße in Emden zu einem polizeilichen Einsatz. Eine 51-jährige Frau stürzte vom Balkon eines Mehrparteienhauses und zog sich hierdurch lebensgefährliche Verletzungen zu. Wie es zu dem Sturz kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Es werden verschiedene Geschehensabläufe geprüft und die polizeilichen Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sturz geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

