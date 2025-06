Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.06.2025

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Geldbörse unter Vorhalt eines Messers entwendet

Emden - Am heutigen Morgen alarmierte ein 20-jähriger Mann aus Emden gegen 04:15 Uhr die Polizei, nachdem zwei bislang unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse des Mannes entwendeten. Der 20-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen fußläufig auf der Norder Straße unterwegs und wurde von den zwei Tätern zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Weil sich der Emder wehrte, wurde er zu Boden gebracht und seine Geldbörse entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit einem E-Scooter in Richtung "Am Stadtgarten". Der 20-Jährige blieb durch die Tat unverletzt. Beide Täter sollen männlich und von schlanker Statur gewesen sein. Ein Täter war vollständig schwarz gekleidet. Er wird auf eine Größe von 180cm geschätzt und soll ein nordeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der andere Täter soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und wird auf eine Körpergröße von 160cm geschätzt. Er soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

