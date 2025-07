Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Schönwalde

Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.07.2025) kam es auf der Landesstraße 216 bei Schönwalde am Bungsberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Autofahrer. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Ostholsteiner mit einem Ford die Landesstraße 216 vom Ortsteil Kniphagen kommend in Richtung Schönwalde, als er einen Pedelec-Fahrer mutmaßlich beim Überholen mit Front touchierte. Der Radfahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch den Zusammenstoß gegen den Pkw geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Dabei zog sich der 80-Jährige schwere Verletzungen zu, bei denen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Rettungshubschrauber brachte den Ostholsteiner zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Autofahrer Alkohol konsumiert haben könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs einbestellt.

Insgesamt ist an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 6000EUR entstanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Fahrer des Fords wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation Schönwalde a. B. geführt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 04528 510 oder per E-Mail unter Schoenwalde.PST@polizei.landsh.de zu melden.

