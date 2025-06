Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen/ Uneinsichtiger Wildpinkler

Überhaupt kein Verständnis für die hinzugerufene Polizei hatte ein 27-jähriger Autofahrer aus Coesfeld in der Nacht auf Dienstag (03.06.25). Gegen 00.15 Uhr rief eine Zeugin an, weil der Mann auf einem Tankstellengelände an der Straße Auf dem Quellberg in der Öffentlichkeit urinierte. Er empfand das Hinzurufen der Polizei durch die Zeugin als lächerlich und zeigte keine Reue. Ein in der Folge durchgeführter freiwilliger Drogenvortest detektierte auf Cannabis, Amphetamine/Metamphetamine, Kokain und MDMA - und damit auf sämtliche testbare Inhalte.

Der Mann musste mit zur Wache nach Dülmen, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Coesfelder die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Wenig später schlug der 27-Jährige auf der Wache in Coesfeld auf, weil er nach den Ergebnissen der Blutprobe fragen wollte, die nach so einer kurzen Zeit nicht vorliegen können. Statt sich an die Anordnung der Dülmener Polizisten zu halten, fanden die Coesfelder Beamten heraus, dass der Mann mit dem Auto gefahren war.

Ein Blutprobenergebnis erhielt er nicht, jedoch entnahm ihm eine Ärztin eine weitere. Die Coesfelder Polizisten untersagen ihm erneut die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Verfahren gegen den Mann ein.

