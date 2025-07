Sulz am Neckar - L 424 (ots) - Im Teilort Aistaig ist es am Montag, um 18 Uhr auf der Stuttgarter Straße (Landesstraße 424) zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. An der Kreuzung der L 424 und der Sulzer Straße überholte ein unbekannter Autofahrer einen Motorradfahrer. Dieser war gerade im Begriff nach links in Richtung Weiden auf die Sulzer Straße ...

mehr