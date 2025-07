Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) 32-Jähriger ohne Führerschein und mit Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs - Polizei beschlagnahmt Ford einer 38-Jährigen (15.07.2025)

Engen, B491 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagabend auf dem P+R Parkplatz an der Bundesstraße 34 einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zum wiederholten Mal ohne Führerschein und mit einem Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen 19 Uhr fiel den Polizisten auf Höhe der T+R Hegau West ein Ford auf, den sie schließlich auf dem P+R Parkplatz kontrollierten. Bei der Überprüfung des 32 Jahre alten Fahrers stellten sie schnell fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und deswegen in der Vergangenheit bereits mehrfach zur Anzeige gelangte. Des Weiteren fiel ihnen auf, dass für den Ford - den ihm eine 38-jährige Bekannte zur Nutzung überließ - kein Versicherungsschutz bestand und einer der Vorderreifen nahezu kein Profil mehr aufwies. Damit nicht genug kam im weiteren Verlauf der Kontrolle heraus, dass die Frau in den letzten Monaten bereits drei Anzeigen "kassierte", weil sie dem 32-Jährigen und weiteren Personen ihr nicht versichertes Auto zur Verfügung stellte, die mit dem Ford dabei auch noch insgesamt drei Verkehrsstraftaten und fünf Ordnungswidrigkeiten begingen. Zur Verhinderung weiterer Verstöße beschlagnahmten die Polizisten den Wagen schließlich.

Den 32-Jährigen erwartet nun abermals eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, seine 38-jährige Bekannte muss sich in einem erneuten Verfahren wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und zudem mit einem Auto ohne Versicherungsschutz verantworten.

