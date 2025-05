Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrgast nach Sturz in der Stadtbahn verstorben - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Bereits am 23.05.2025 stieg ein 78-jähriger Mann gegen 12.50 Uhr an der SSB-Haltestelle "Stöckach" in die Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Bad Cannstatt. Beim Anfahren der Stadtbahn soll der Senior zu Boden gestürzt sein. Hierbei zog er sich vermutlich eine schwere Beinverletzung zu, die er zunächst gar nicht bemerkte. Als er dann kurze Zeit später in Bad Cannstatt an der Haltestelle "Daimlerplatz" ausgestiegen war, verspürte er starke Schmerzen. Da der Mann nicht mehr selbständig gehen konnte, wurde er von einem unbekannten Fahrgast unterstützt. Zudem wurde durch einen weiteren unbekannten Zeugen der Rettungsdienst informiert, der den Verletzten anschließend in ein Stuttgarter Krankenhaus transportierte. In der Nacht vom 27./28.05.2025 verstarb der 78-Jährige im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Oberschenkelverletzung und weiteren medizinischen Komplikationen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Sturz in der Stadtbahn machen können. Zudem werden insbesondere die beiden Zeugen gesucht, die dem Mann an der Haltestelle "Daimlerplatz" zu Hilfe kamen. Hinweise nehmen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

