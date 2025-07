Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei schickte Camper auf die Waage - 2507033

Kreis Mettmann (ots)

Wenige Tage vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen bot die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder eine im Vorfeld angekündigte Aktion an: Am Samstag (5. Juli 2025) konnten die Fahrerinnen und Fahrer von Wohnwagen, Wohnmobilen und sonstigen Campern ihre Fahrzeuge kostenlos auf dem Parkplatz der Wache der Polizei in Mettmann wiegen lassen. Im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr nahmen insgesamt 51 Personen mit ihren Fahrzeugen an der Aktion teil.

Hintergrund der beliebten Aktion ist, dass immer noch zu viele Reisende oftmals die zulässige Beladung ihres Fahrzeuges unterschätzen. So kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung, als gedacht. Im Rahmen der Wiegeaktion der Kreispolizeibehörde Mettmann erhalten die Camperinnen und Camper nicht nur wertvolle Tipps hinsichtlich der optimalen Ladung ihres Fahrzeugs, sondern können dann auch direkt achsengenau erkennen, ob und wo ihr Wagen zu schwer ist, bevor es dann in den Ferien auf weite Fahrt geht.

Bereits in den vergangenen Jahren führten die Beamtinnen und Beamten gleichgelagerte Verwiegeaktionen auf dem Gelände der Kreispolizeibehörde Mettmann durch, die zu einem hohen Besucheraufkommen und zahlreichen positiven Rückmeldungen geführt hatten.

