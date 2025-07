POL-ME: "Nie Radlos": Frank Eigelshofen erreicht Tour de France-Marke - Mehr als 10.000 Euro an Spenden gesammelt! - 2507028

Polizei Mettmann

Wenn am heutigen Samstag (5. Juli 2025) im französischen Lille die Tour de France startet, dann warten auf die Fahrer des Pelotons in 21 Etappen 3.320 Kilometer. Eine schier unglaubliche Anstrengung - die jedoch Frank Eigelshofen, ehemaliger Leiter der Wülfrather Polizeiwache, in den Schatten stellt.

Wie bereits berichtet, befindet sich der inzwischen pensionierte Polizeihauptkommissar derzeit auf seiner 5.100 Kilometer langen "Zipfeltour" durch Deutschland (siehe dazu unsere Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5919610 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6021619) - und das ohne Begleitfahrzeuge, Windschatten oder Teamhelfer.

Am 1. Juni brach Frank Eigelshofen unter dem Motto "Nie Radlos" auf eine Radreise, die ihn jeweils an den westlichsten, nördlichsten, östlichsten und südlichsten Punkt Deutschlands führt. Das Alles macht Frank Eigelshofen aber nicht nur zum "Spaß an der Freud'", sondern um Spenden für die "Aktion Lichtblicke" der NRW Lokalradios zu sammeln - mehr als 10.000 Euro sind dabei in dieser Tour schon zusammengekommen.

Hier ein kurzes Update zu seiner Tour:

Aktuell hat Frank Eigelshofen auf seinem Fahrrad "Blue Marlin" bereits 3.241 Kilometer abgespult. Die Gesamtanzahl der Tour de France-Kilometer wird er geknackt haben, wenn er seine heutige Etappe in Lichtenfels beendet. "Ich habe inzwischen 30 Etappen hinter mir, saß 192 Stunden auf dem Rad, habe 15.000 Höhenmeter erklommen und dabei 85.000 Kalorien verbrannt. Aber die Beine tun überhaupt nicht weh", sagt Frank Eigelshofen, der nun durch Bayern weiter in Richtung Süden radelt - zum südlichsten Punkt seiner Zipfeltour in Oberstdorf.

Übrigens: Wer Frank Eigelshofen auf seiner Deutschland-Umrundung folgen möchte, kann über seine Social Media Kanäle immer auf dem Laufenden bleiben - zum Beispiel auf seinem Facebook- oder Instagram-Kanal ("Nie Radlos"). Zudem hält er Interessierte auch über seinen extra dafür geschaffenen Whats-App-Kanal über das Projekt up to date.

Siehe Link: https://whatsapp.com/channel/0029Vaw6oNS8PgsOA6CAea0u

Menschen oder Unternehmen, die Frank Eigelshofen bei seinem Vorhaben unterstützen möchten, können direkt über den Polizeisportverein Mettmann (lichtblicke@psv-mettmann.de) Kontakt mit ihm aufnehmen.

INFO: Der Verein Aktion Lichtblicke

"Aktion Lichtblicke" ist ein eingetragener Verein, der in ganz NRW Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 1998 von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Weitere Informationen zur Aktion Lichtblicke e.V. findet man unter www.lichtblicke.de oder bei Facebook unter Aktion Lichtblicke e.V..

