Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507027

Heiligenhaus / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf Donnerstag, 3. Juli 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Geschäft an der Anschrift Kirchplatz 6. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand schlug gegen 4 Uhr ein unbekannter Täter die Scheibe des Eingangsbereiches ein und drang so in die Verkaufsräume ein. Der Mann durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und floh anschließend unerkannt über den Kirchplatz in Richtung Laubecker Straße.

Der Einbrecher soll circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose sowie mit weißen Turnschuhen und einer weißer Basecap bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 3. Juli 2025, kam es auf der Heckenstraße in Langenfeld-Berghausen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 7:20 Uhr bis 14.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 1.000 Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

