POL-ME: Gleich mehrere Mülltonnenbrände in einer Nacht - Ratingen - 2507023

Polizei Mettmann

Ratingen - 2507023

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Freitag, 4. Juli 2025, wurden an gleich drei Örtlichkeiten in Ratingen mehrere Mülltonnen durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei sowie der Feuerwehr einen Brandausbruch an einer Mülltonne an der Mülheimer Straße. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass eine Restmülltonne, die nahe an der Wand der Hausnummer 10 stand, in voller Ausdehnung brannte. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die Hauswand übergriffen. Dennoch brannte die Mülltonne vollständig ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Nur kurze Zeit später, gegen 5:15 Uhr, wurde ein weiterer Brandausbruch an der nur wenige Gehminuten entfernten Brunostraße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass zwei Müllcontainer, die im Einmündungsbereich zur Synagogengasse abgestellt waren, in voller Ausdehnung brannten. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Container sowie ein Bauzaun beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 2.000 Euro.

Nahezu zeitgleich kam es zu einem Brand an der "Alte Kölner Straße" im nördlich gelegenen Stadtteil Breitscheid. Hier mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brandausbruch an zwei Altpapiercontainern, die auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 20 standen, bekämpfen. Dank eines schnellen Eingreifens konnte verhindert werden, dass weitere Container durch das Feuer beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

In allen drei Fällen geht die Polizei nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass die Feuer absichtlich entzündet wurden. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Brandorten besteht ist derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu den genannten Tatzeiten verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Brandorten gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

