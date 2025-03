Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag zur Serie von Sachbeschädigungen an Kfz

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 08.03.2025, auf Sonntag, 09.03.2025, kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an KFZ im Bereich der südlichen Vorstadt (St.-Josef-Platz, St.-Josef-Straße, Frankenstraße, Ludwigstraße) in Koblenz. Wir berichteten dazu in unserer Pressemeldung vom 09.03.2025, 18:30 Uhr.

In bisher neun der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurde der Außenspiegel der Fahrzeuge ab- oder Zweiräder umgetreten.

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Wir danken für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell