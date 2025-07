Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2507026

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstagmittag, 1. Juli 2025, bis Mittwochmittag, 2. Juli 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße Schalbruch in Hilden. Gegen 14 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen BMW 530D sein Auto in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 41. Am nächsten Tag stellte er gegen 13:45 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront in Höhe des Kennzeichens fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den an dem schwarzen BMW entstandenen Sachschaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Donnerstagvormittag, 3. Juli 2025, kam es vermutlich auf dem Parkplatz eines Geldinstititutes an der Straße Neuer Markt in Haan zu einem Verkehrsunfall. Der Nutzer eines Mercedes Benz C400 hatte sein Auto gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Gegen 10 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Hier stellte er am Abend einen frischen Unfallschaden fest. Nach eigenen Angaben kann der Schaden durch ihn nur beim Ausparken entstanden sein, er sei sich jedoch nicht bewusst, mit einem anderen geparkten Auto zusammengestoßen zu sein. Da der Polizei bisher keine Hinweise auf ein korrespondierendes Schadensereignis auf dem besagten Parkplatz vorliegen, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hinweise. Der Schaden an dem Mercedes Benz wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am späten Donnerstagnachmittag, 3. Juli 2025, kam es auf der Hauptstraße 97 in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:50 Uhr wurde eine Anwohnerin durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall im Hinterhof eines Cafès aufmerksam. Sie beobachtete, wie mehrere Personen neben einem VW Touran standen, der einen frischen Unfallschaden im Heckbereich aufwies. Auch der angrenzende Zaun wies frische Schäden auf. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernten sich die Männer anschließend in dem VW in unbekannte Richtung. Erst später kehrte der Fahrer mit dem VW zurück zur Unfallörtlichkeit und gab gegenüber den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten an, dass er den Unfall verursacht habe. An dem VW konnten korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 2.700 Euro und bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 27. Juni 2025, kam es auf dem Rotkehlchenweg in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16 Uhr befuhr die Fahrerin eines Suzuki Swift den verkehrsberuhigten Bereich des Rotkehlchenweges, als ihr ein circa 10 Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad entgegenkam. Der Junge kollidierte mit dem Suzuki. Nachdem er angegeben habe, dass es ihm gut gehe, habe er seine Fahrt fortgesetzt. Erst später bemerkte die Fahrerin einen Unfallschaden an ihrem Auto und begab sich zur Polizei. Der Schaden an dem Suzuki Swift wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Kind auf dem Fahrrad soll circa 8 bis 12 Jahre alt gewesen sein und circa 1,25 Meter groß gewesen sein. Es war von dünner Statur und hatte braune Haare. Es trug einen blauen Fahrradhelm und ein weißes T-Shirt. Es führte ein weißes Kinderfahrrad.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell