POL-PDLU: Radfahrer verletzt

Limburgerhof (ots) - Am vergangenen Montagmorgen führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt an der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof mehrere Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt hierbei war die Kontrolle des bestehenden Durchfahrtsverbotes an der Schule. Trotz der fünf festgestellten Verstöße stieß die Kontrolle bei den Bürgerinnen und Bürgern auf großes Verständnis. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

