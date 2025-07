Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kennzeichendieb endet im Polizeigewahrsam

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 01.07.2025, gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei eine lautstark randalierende Person in der Zeppelinstraße gemeldet, welcher verdächtig an einem parkenden PKW hantieren würde. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 30-jährigen Mann feststellen, welcher oberkörperfrei und aggressiv war und zudem ein Kennzeichenschild in der Hand hielt. Der Mann kam der Aufforderung, das Kennzeichen aus der Hand zu legen nicht nach und wurde zunehmend aggressiver. Nach dem Einsatz des Pfeffersprays und der eintretenden Wirkung konnte der Mann gefesselt werden. Der 30-jährige wurde auf die Polizeidienststelle verbracht und dem Gewahrsam zugeführt. Am geparkten PKW entstand kein Sachschaden. Gegen den 30-jährigen Mann wird wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell