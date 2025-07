Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.06.2025 - 30.06.2025) wurden in der Innenstadt von Frankenthal vier Fahrzeuge aufgebrochen. Im Bereich des Neumayerring verschafften sich, bislang Unbekannte, Zugang zu zwei verschlossenen PKWs. Die Autos wurden durchwühlt vorgefunden. Nach Auskunft der Fahrzeugeigentümer sei aus dem Inneren nichts entwendet worden. Ein weiteres Fahrzeug wurde im Foltzring angegangen. Aus diesem entwendeten die Unbekannten, Münzgeld und eine Tankkarte. Die entwendete Tankkarte konnte im vierten, durchwühlten Auto, welches in der August-Bebel-Straße geparkt war, festgestellt werden.

Schließen Sie stets die Fenster und verriegeln Sie alle Türen. Überprüfen Sie bei Verlassen ihres PKWs, dass die Türen tatsächlich verschlossen sind. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell