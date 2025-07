POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots) - Am Abend des 29.06.2025, gegen 23:15 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen brennenden PKW im Bereich der Elisabethstraße in Frankenthal informiert. Dieser stand bei Eintreffen der Polizei bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand kontrolliert und anschließend gelöscht werden. Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an ...

