Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt (Erstmeldung)

Montabaur (ots)

Aktuell kommt es nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen der BAB3 in Rtg. Frankfurt bei Heilgenroth zu einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn FfM. In Folge des Unfalls, bei dem nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde, geriet ein PKW in Brand. Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahnpolizei Montabaur an der Unfallstelle im Einsatz. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet, sobald neue Informationen und Erkenntnisse vorliegen.

