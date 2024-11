Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.11.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 27.11.2024 gegen 13:50 Uhr befährt eine 52jährige Fahrzeugführerin aus Bad Grund mit ihrem PKW die Thüringer Straße / B 242 in Münchehof in Richtung B 243 Osterode. Kurz vor der Auffahrt zur B 243 entscheidet sich die 52jährige zu wenden und wieder in Richtung Münchehof zu fahren. Dies kann die dicht hinter ihr fahrende 77jährige PKW-Fahrerin aus Gittelde nur zu spät erkennen und fährt auf den PKW auf. Verletzt wird niemand. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 6.000,- Euro. Ein PKW musste durch einen Abschleppdienst von der Straße verbracht werden.

Seesen

Am 27.11.2024 kam es gegen 15:30 Uhr in der Straße `Im Winkel` in Münchehof zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein weißer Kastenwagen die Straße Im Winkel und hielt, zwecks Auslieferung von Paketen, vor der Hausnummer 8. Beim Öffnen der Hecktüren schlug eine Tür gegen einen rechtsseitig geparkten PKW und beschädigte diesen am Außenspiegel. Sachschaden ca. 300,- Euro. Anschließend fuhr der Verursacher mit seinem Kastenwagen in unbekannte Richtung ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 27.11.2024 kam es auf der Bockenemer Straße in Seesen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen befuhr eine 29jährige Fahrzeugführerin aus Peine mit ihrem PKW die Straße Am Wilhelmsplatz in Seesen um anschließend an der Einmündung mit Lichtzeichenanlage nach links auf die Bockenemer Straße einzubiegen. Beim Ein-/Abbiegen übersah die 29jährige eine querende 66jährige Fußgängerin aus Seesen, welche gerade an der grün geschalteten Fußgängerampel die Fahrbahn der Bockenemer Straße überquerte. Die Fußgängerin wird vom PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei wird die Fußgängerin an Händen und Gesicht verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Hildesheim verbracht. Am PKW entsteht leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell