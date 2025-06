POL-VDKO: Pressenachtragsmeldung Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB3

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 28.05.2025, kam es gegen 14:25 Uhr auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier in Höhe der Anschlussstelle Kaisersesch zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen der 63-Jährige Fahrer des Pkw aus dem Rhein-Sieg-Kreis leicht verletzt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der Fahrer aufgrund ...

mehr