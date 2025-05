Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A48

Heiligenroth (ots)

Bendorf - Am 27.05.2025, gegen 20:38h erreichten die PASt Montabaur mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall auf der BAB48 in Fahrtrichtung Trier. Kurz hinter dem Parkplatz Albrechtshof sei ein Kleintransporter auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe er die dortige Schutzplanke durchbrochen und sei in der Folge einen Abhang heruntergestürzt. Bei der Unfallörtlichkeit führt die BAB48 über einen kleinen Wirtschaftsweg. Vor Ort fanden die aufnehmenden Beamten die Sachlage wie gemeldet vor. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer hatte, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren (Aquaplaning)und kam nach rechts von der Fahrbah ab. In der Folge durchbrach der Transporter die rechtseitige Schutzplanke, überschlug sich und kam am Ende des Abhangs auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Im Fahrzeuginnenraum, konnte festgestellt, dass der Gurt im Gurtschloss steckte und der Fahrer, offensichtlich mit dem Gurt hinter dem Rücken, ungesichert unterwegs war. Der 18 Jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell