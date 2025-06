POL-VDKO: Aggressive Fahrzeugführer auf der Autobahn - Verkehrsüberwachung mittels Hubschrauber auf der A3

Neustadt (Wied) (ots) - Am Sonntag, den 31.05.2025, um 01:34 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Pferd auf dem Standstreifen der BAB 3, in FR Köln, in Höhe des KM 45,500. Aus derzeit unbekannten Gründen büxte das Pferd auf einer, nahe der Autobahn gelegenen Koppel aus und gelangte durch ein defektes Tor einer Notabfahrt auf die BAB. ...

