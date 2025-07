Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verunfallt auf der Kindlebildbrücke (16.07.2025)

Reichenau (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Kindlebildbrücke verunfallt. Kurz nach 20 Uhr fuhr der 52-Jährige mit einem Mazda von der Bundesstraße 33 kommend auf die Abfahrt in Richtung Reichenau. Am Ende der steigenden Ausfahrt querte er die Fahrbahn der Kindlebildbrücke, durchbrach das Geländer auf der anderen Straßenseite und landete mit seinem Auto schließlich mehrere Meter tiefer am Hang zur B33. Die Feuerwehr befreite den verletzen Mann aus dem demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Da der Mann stark nach Alkohol roch und die Beamten im Getränkehhalter der Fahrertür eine geöffnete Flasche Alkoholika auffanden, musste er - nachdem ein Test ein Ergebnis von über 2,6 Promille ergab - nach der ärztlichen Versorgung noch eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten ebenfalls. An dem Mazda entstand infolge des Unfalls Blechschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Geländer ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell