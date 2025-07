Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Bahnhofstraße/Goethestraße - Auto erfasst Radfahrer (16.07.2025)

Stockach (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Goethestraße ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Eine 46-jährige VW-Fahrerin bog von der Bahnhofstraße nach links auf die Goethestraße ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 59 Jahre alten Radler, der auf der Goethestraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Der Mann erlitt infolge der Kollision Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Golf entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro am Herrenrad in Höhe von mehreren hundert Euro.

